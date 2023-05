Semifinali di Europa League su Rai Uno. La Juve all'andata con il Siviglia, match a Torino l'11 maggio, e la Roma contro il Leverkusen - in terra tedesca - il 18 maggio saranno trasmesse dalla tv pubblica. Le altre due semifinali in chiaro su Tv8 oltre che su Sky e Dazn. Questo per ottemperare alla direttiva dell'AgCom che obbliga la trasmissione in chiaro di quelle partite che hanno grande importanza a livello nazionale.

(Il Messaggero)