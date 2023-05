Europa League, Dybala tiene in ansia la Roma e Mou

Dopo la gara con il Bologna, José Mourinho lo ha definito "il grande dubbio": passano per Paulo Dybala gran parte delle speranze della Roma di conquistare l'accesso alla finale di Europa League. Ieri la 'Joya' ha svolto a Trigoria un allenamento personalizzato insieme a Chris Smalling: l'argentino è più avanti rispetto all'inglese nel percorso di recupero, ma evidentemente il tecnico non si fida e non vuole rischiare. La valutazione definitiva sarà fatta in extremis.

Ieri Francesco Totti ha parlato proprio del futuro di Dybala e Mourinho: "Non so cosa si siano detti Paulo e la società e non so cosa succederà, deciderà lui la soluzione migliore - ha detto il Capitano sul numero 21 -. La cena? Aspetto e poi vedremo". Sul tecnico portoghese: "Se resta o no? Dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società". Infine ha commentato la gara europea di giovedì contro il Bayer Leverkusen: "Mancano ancora 90 minuti importanti per raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo".

(corsera)