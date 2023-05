Europa League, accordo Sky-Rai: semifinali in chiaro

IL TEMPO - Novità per le gare europee di Roma e Juventus. È stato infatti trovato l'accordo tra Rai e Sky per le semifinali di Europa League, con i club italiani coinvolti: Juventus-Siviglia all'andata e Bayer Leverkusen-Roma al ritorno saranno trasmesse in diretta su Rai (oltre che sulle pay tv Sky e Dazn). Inoltre, nel caso in cui almeno una delle due italiane la conquistasse, anche la finale sarà proposta in chiaro sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

Nel dettaglio, come previsto, Rai trasmetterà l'andata della sfida dei bianconeri di Allegri contro gli spagnoli, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21.00 e il ritorno del match dei giallorossi di Mourinho contro i tedeschi, prevista per giovedì 18 maggio alle ore 21.00. In ogni caso, l'altra gara non trasmessa dalla Rai andrà contemporaneamente in diretta tv in chiaro su Tv8. Resta fuori dall'accordo la Fiorentina, le quali due gare di semifinale di Conference League saranno trasmesse come di consueto da Sky e Dazn.