Esodo giallorosso a Budapest, Olimpico verso il sold out

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Chi a Budapest chi all'Olimpico, i tifosi si preparano alla finale di Europa League. A poco più di 24 ore dalla gara più importante della stagione della Roma, sono tantissimi i tifosi che sono già partiti o che partiranno verso la capitale ungherese. Chi in aereo, chi in treno, chi addirittura si muoverà in macchina dalla Capitale: sono più di 15mila i supporter giallorossi che si riuniranno alla Puskas Arena la sera del 31 maggio. Nel frattempo, continuano i preparativi al City Park, dove sarà situato il Fan Meeting Point della Roma, un luogo dove ritrovarsi e ricevere le informazioni necessarie per arrivare allo stadio - non saranno previsti mezzi di trasporto dedicati per i tifosi verso l'impianto - oltre che a divertirsi tra le attività organizzate appositamente.

Chi non potrà seguire la squadra in trasferta, lo farà con il cuore all'Olimpico, attraverso i sei maxischermi che saranno installati nell'impianto del Foro Italico. Lo stadio sarà infatti colorato di giallorosso: sono previsti più di 53mila tifosi, con anche la Curva Nord esaurita, con pochissimi posti rimasti invece nei Distinti Nord Ovest, l'ultimo settore prima di poter dichiarare il sold out.

Si preannuncia una serata storica al di là dell'esito, la seconda finale europea consecutiva dopo il successo dello scorso anno in Conference. I tifosi ieri hanno voluto caricare ulteriormente i calciatori, esponendo al di fuori delle mura di Trigoria uno striscione che recitava: «Uniti verso la gloria. Insieme riscriviamo la storia».