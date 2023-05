Emery: "Chi vincerà tra Juventus e Siviglia sarà la favorita per l'Europa League"

GASPORT - Nell'intervista al quotidiano sportivo, Emery, oggi allenatore dell'Aston Villa, parla delle imminenti semifinali di Europa League, una competizione che l'ha visto trionfare 4 volte in carriera: "Juve-Siviglia è come una grande finale. E lo dico con il massimo rispetto per la Roma di Mourinho e per il Leverkusen di Xabi Alonso. Sono convinto che chi avrà la meglio tra bianconeri e andalusi, poi a Budapest sarà favorito per conquistare il trofeo. La Juve per la qualità della rosa e il Siviglia per la mentalità da campione che ha in questa competizione".