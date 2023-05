ElSha lungo stop, Dybala e Gini sperano

Mourinho lascia pochissime speranze in vista dell'Inter e chiude alla possibilità del reintegro di Wijnaldum, Dybala e Belotti. Per gli ultimi due lascia aperto uno spiraglio per l'impiego a partita in corso, ma il rischio della ricaduta è dietro l'angolo e la partita con il Leverkusen è troppo importante. (...) Alla lunga lista degli infortunati, però, si è aggiunto anche El Shaarawy che ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra. (...) Stagione finita per Karsdorp, Llorente e Kumbulla, attendono, invece, speranzosi Smalling e Belotti. L'inglese punta a esserci il 18 maggio, giorno della seconda semifinale di Europa League; il Gallo potrebbe riuscirci prima ma dipenderà dall'evoluzione della frattura alla cartilagine del costato. (...)

(Il Messaggero)