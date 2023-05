El Shaarawy in lacrime: la Roma è decimata

Prima la gioia per il gol, il suo quinto stagionale, poi quelle lacrime uscendo dal campo interrotte solamente da una da un labiale visto in tv: «È finita». Stephan El Shaarawy, croce e delizia in una partita che ha sancito la sfortuna di una squadra che dieci giorni fa era terza in classifica e che invece adesso con i tanti infortuni si ritrova settima ma ancora a due punti dalla zona Champions. Un traguardo irraggiungibile se Mourinho non recupererà qualche giocatore nelle prossime partite, già a partire dalla sfida contro l'Inter, e che con l'infortunio di El Shaarawy rischia di essere ancora più in salita.

L'attaccante è uscito al 69', in panchina non ha trattenuto le lacrime per un infortunio che rischia di aver chiuso qui la sua stagione. Problema al flessore destro, molto probabilmente una lesione. Quest'oggi il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali: la Roma teme che possa essere una lesione di secondo grado.

Con la sua assenza salgono a nove gli indisponibili - compreso lo squalificato Celik - per la gara contro l'Inter. Assenti sicuri cinque difensori (Smalling, Llorente, Karsdorp, Kumbulla e Celik), poi un centrocampista (Wijnaldum) e tre attaccanti (Dybala, Belotti ed El Shaarawy). Gli unici che hanno qualche possibilità di recuperare per la sfida di sabato, ma chiaramente non sarebbero nella migliore condizione, sono Dybala e Belotti. I due lavoreranno in questi giorni per provare a esserci. Wijnaldum non ha invece ancora smaltito la lesione muscolare e difficilmente potrà scendere in campo: per lui l'obiettivo è il Bayer Leverkusen.

È tornato invece in una buona condizione Roger Ibañez: «Il pareggio non era il risultato che volevamo, adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions - ha dichiarato il brasiliano -. La squadra è stanca ma chi è in campo dà sempre il massimo. Gli infortunati stanno facendo il massimo per recuperare».

(Corsport)