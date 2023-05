Ecco i campioni del 1983

IL TEMPO (M. CIRULLI) - All’Olimpico l’omaggio ai campioni del 1982-’83. Con una giornata d’anticipo, l’8 maggio 1983 la Roma si laureava Campione d’Italia pareggiando 1-1 con il Genoa, grazie al gol di Pruzzo di testa dopo poco più di 10 minuti. In occasione dei quarant’anni da quella partita, la società ha deciso di onorare tutti i protagonisti di quella straordinaria cavalcata scudetto.

La festa inizierà alle 16.30, un’ora e mezza prima della gara con l’Inter, quando gli ex calciatori torneranno a calcare il terreno dell’Olimpico. Da Tancredi a Pruzzo, passando Per Righetti e Chierico, la rosa giallorossa farà un giro di campo accompagnata dai familiari. Saranno invece assenti Falcao, Ancelotti e Prohaska. Il brasiliano, attualmente coordinatore sportivo del Santos, dovrà seguire la squadra bianconera che giocherà questa sera contro il Cruzeiro. Impegno calcistico anche per Ancelotti alle 22 affronterà l’Osasuna in finale di Coppa del Re con il suo Real Madrid. Tutti e tre hanno tuttavia preparato dei video messaggi dedicati al pubblico giallorosso.

Per l’occasione saranno inoltre celebrati tutti i protagonisti scomparsi, come il presidente Dino Viola, il «Barone» Liedholm, Maldera e il capitano Agostino di Bartolomei.