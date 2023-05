E lo Special se la prende con Orsato: "È bravo ma manca un rigore gigante"

Un pari che lo soddisfa. Perché «siamo andati più vicini a vincerla che a perderla» e soprattutto per i giovani lanciati dal 1’: «Mi emozionano». Guai però a parlargli di episodi. Perché allora Mourinho arriccia il naso e rimarca come nella ripresa «c'era un rigore gigante su Ibañez. Ora vedo - davanti ai microfoni di Dazn - invece che state facendo vedere il fallo di Camara. Del fallo di Palomino su Dybala avete dato tanti replay come questa azione di Mady ammonito? Orsato? È un bravo arbitro. Ha sbagliato sul rigore, lui come il Var che non è intervenuto. Ma se mi chiedete se lo rivoglio la prossima partita dico di sì».

Il pensiero corre già a giovedì e al dubbio legato alle condizioni di Dybala: «Wijnaldum ha recuperato. Celik è in dubbio. Lui non si lamenta mai e se chiede il cambio qualcosa c'è. Dybala invece è un grande dubbio». Non lo è invece il giudizio sulla stagione della Roma: «La nostra annata è fantastica, è una stagione in cui i ragazzi sono arrivati al limite. Col Bologna è un pareggio solido. Abbiamo avuto anche l'opportunità con Belotti per fare 1-0, inoltre manca un rigore gigante».

Menzione d'obbligo per i suoi "bambini": «Missori è già con noi da qualche tempo e partire titolare è la conseguenza della sua crescita. Tahirovic ha un potenziale incredibile ma la testa a volte non va bene. Sono contento di Svilar che forse è stato giudicato troppo presto».

