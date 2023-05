Dybala vuole la finale: l'argentino si allena a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala corre verso la finale. L'attaccante argentino nella mattinata di ieri è tornato ad allenarsi a Trigoria per cercare di recuperare in tempo in vista di mercoledì prossimo. Al Fulvio Bernardini si è diviso tra allenamento individuale e fisioterapia per cercare di diminuire il dolore alla caviglia sinistra, ancora malconcia dopo l'intervento killer di Palomino lo scorso 24 aprile. Le condizioni del calciatore vanno valutate giorno per giorno e lo stesso Tiago Pinto nel prepartita di ieri si è detto pessimista: «Se stava bene sera qui, vedremo come starà mercoledì». La speranza è che il campione del mondo possa tornare a disposizione almeno per uno spezzone della gara più importante della stagione. Nella giornata di ieri, inoltre, Lionel Scaloni, il Commissario Tecnico dell'Argentina, ha diramato la lista dei convocati per la tournée amichevole che si svolgerà in Asia, in programma per il prossimo giugno. Nonostante abbia calciato uno dei rigori decisivi nella finale del Mondiale contro la Francia, il nome di Dybala non risulta tra i 27 calciatori chiamati dal ct argentino. La Joya potrà quindi terminare la stagione anzitempo tra la gara di Europa League e l'ultima giornata di campionato all'Olimpico contro lo Spezia. In vista della sfida con il Siviglia Mourinho potrebbe avere un problema sulla fascia sinistra. Dovranno infatti essere valutate le condizioni di El Shaarawy: il Faraone, autore di una buona prestazione, oltre che del gol del momentaneo 0-1, è stato sostituito all'intervallo della gara di ieri per un fastidio al quadricipite destro, lasciando il posto a Celik. Il secondo problema con cui dovrà fare i conti lo Special one è relativo alle condizioni di Spinazzola. Il terzino sinistro, rimasto a Trigoria, è infatti ancora alle prese con l'infortunio accusato alla coscia sinistra nella semifinale di ritorno in Germania. Al Fulvio Bernardini è rimasto anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ieri ha svolto fisioterapia a Trigoria insieme a Dybala e sta recuperando da un problema alla caviglia accusato nella gara contro la Salernitana. La sua presenza in finale di Europa League, tuttavia non sembra essere in dubbio, come annunciato dallo stesso Mourinho durante il Media Day dello scorso giovedì.