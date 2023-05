Dybala torna titolare ma contro la Salernitana Mourinho si affida al turnover

Meno nove giorni alla partita più importante della stagione. Il countdown in vista della finale di Europa League è cominciato da diversi giorni. Occhi e pensieri di tutti i tifosi della Roma sono rivolti soltanto a Siviglia-Roma. (...) E in questa lunga attesa della riffa in scena a Budapest a fine mese, Josè Mourinho sfrutterà le prossime due gare di Serie A come allenamento in vista della finale. Anche il quinto posto del Milan (oggi potrebbe diventare quarto, dopo la sentenza Juve) appare ormai irraggiungibile, per questo lo Special One farà grande turnover oggi contro la Salernitana. Con una grande novità: Paulo Dybala titolare. L’argentino torna dal 1′ dopo un mese e mezzo vissuto a singhiozzo, tra infortuni e scampoli di gara. (...) Intanto si continua a lavorare con Sport e Salute spa per avere a disposizione il prossimo 31 maggio gio lo Stadio Olimpico. La volontà della Roma è quella di ripetere esattamente quanto fatto lo scorso anno per la Conference League, con l’installazione di sei maxischermi allo Stadio Olimpico per far vedere a tutti i tifosi giallorossi la finale di Europa League contro il Siviglia. Ma c’è un problema: pochi giorni dopo è in programma Roma-Spezia (4 giugno) per l’ultima giornata di campionato. E il timore più grande è quello di ritrovarsi con il campo completamente distrutto dai festeggiamenti (eventuali) che obbligherebbe Sport e Salute a dover rifare il manto erboso a tempo di record. (...) La Roma parallelamente continua a lavorare con la Giunta Capitolina per il maxischermo al Circo Massimo. (...)

