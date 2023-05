Dybala titolare in Coppa. E la Roma corteggia N’Dicka

La buona notizia di ieri ha un nome è un cognome: Paulo Dybala. Ieri l’attaccante argentino, infatti, ha lavorato con il gruppo e quindi è sicuro che giovedì, nella semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen, partirà da titolare, cercando di lenire così le tante assenze che affliggono la squadra giallorossa. [...] Ma un altro sorriso deve attraversato ieri i campi di Trigoria, ed è relativo a Wijnaldum. Anche il centrocampista olandese si è allenato in gruppo e quindi ha smalito l’infortunio al flessore sinistro che lo aveva reso indisponibile nelle ultime partire. [...] L’anello debole, al momento, è la retroguardia, viste le assenze di Karsdorp, Smalling, Llorente e Kumbulla. E se Cristante – costretto a inventarsi difensore – se la sta cavando bene, è il rendimento di Celik e Ibanez che preoccupa. Sarà per questo tre giorni fa Mourinho ha accettato di farsi fotografare con Khiat Samir e Bouba Skey Traore, della Ams Talent Consulting, agenti del difensore N’Dicka, da tempo nel mirino della Roma per la prossima stagione, visto che sarà svincolato dall’Eintracht. [...]

(gasport)