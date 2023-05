Dybala tenta una nuova terapia

La rincorsa di Dybala verso Budapest. A una settimana dall’attesa finale, la Roma e il giocatore stanno facendo di tutto per far sparire definitivamente il dolore alla caviglia sinistra che anche contro la Salernitana lo ha costretto alla tribuna. [...] L’ansia di Mourinho e dei tifosi per le sue condizioni, la preoccupazione dell’argentino che si ritrova puntualmente a fare i conti con un problema che lo tormenta da un mese esatto. Per questo lo staff medico giallorosso da domenica sta provando sulla caviglia del giocatore una nuova terapia che possa rimetterlo in sesto, un trattamento particolare che dovrebbe portarlo a essere pronto per la convocazione per Budapest. Oltre a questo il consueto lavoro di fisioterapia, ormai diventato quotidiano, e le sedute con l’osteopata del club. [...]

(corsport)