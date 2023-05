Dybala, Smalling, ElSha: l'irresistibile tentazione

La buona notizia era arrivata durante l'allenamento di rifinitura, ieri mattina a Trigoria, dove Paulo Dybala, Chris Smalling e Stephan El Shaarawy avevano lavorato con il resta del gruppo. Un indizio sulla loro disponibilità per la gara di questa sera a Leverkusen, seppure in un allenamento «fake» come definisce José Mourinho le sedute aperte alla stampa. Nel pomeriggio, però, è stato lo stesso allenatore portoghese a confermarne la disponibilità, non solo per la panchina ma anche per partire da titolari. (...) La sensazione, considerando che la partita potrebbe andare anche ai supplementari, è che possano partire tutti dalla panchina, pronti ad entrare nel caso che ne fosse bisogno. L'unica eccezione potrebbe essere Wijnaldum, inserito dal commissario tecnico olandese Ronald Koeman nella lista dei pre-convocati per la fase finale della Nations League. (...) Se il centrocampista olandese dovesse essere scelto dal primo minuto, rispetto alla gara di andata finirebbe fuori uno tra Abraham e Belotti, più il secondo del primo. (...) Tra i recuperati c'è anche il turco Celik. (...)

(corsera)