Dybala, Smalling e Gini: José gestisce gli assi in vista della Coppa

Leggi Salernitana ma il pensiero corre inevitabilmente alla finale di Europa League di Budapest del 31 maggio. Con le vittorie di Milan e Atalanta, infatti, la corsa della Roma per ottenere un posto in Champions è ormai compromessa e anche José Mourinho ha scelto di puntare tutto sulla coppa. Vincere la competizione europea, infatti, non vorrebbe solamente dire secondo trofeo consecutivo e qualificazione in Champions League, ma permetterebbe ai giallorossi di disputare anche la Supercoppa Europea in estate. Proprio per questo motivo le due gare di Serie A che separano la Roma dalla finale saranno propedeutiche a recuperare al meglio i calciatori non al massimo, a partire da Paulo Dybala, Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, pronti a ritrovare la forma fisica migliore. Ai tre big, è pronto ad accordarsi anche Stephan El Shaarawy, il quale potrebbe diventare una pedina fondamentale in caso di forfait (probabile) di Leonardo Spinazzola.

(Il Messaggero)