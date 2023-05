Dybala sì, Smalling e El Shaarawy quasi. Ma tutti e tre partono in panchina

LEGGO (F. BALZANI) - Dybala sì, Smalling ed El Shaarawy quasi. La Roma recupera pezzi in vista della storica semifinale di domani a Leverkusen. Difficilmente però uno dei tre partirà titolare. Mourinho non vuole correre rischi anche in vista di una eventuale finale e spalmerà i cambi su un match che potrebbe durare anche 120'.

La Joya ieri si è allenato parzialmente in gruppo, gli altri due proveranno oggi nella rifinitura. Partirà titolare, invece, Wijnaldum, già decisivo in due semifinali europee (contro Barça e Roma). Recuperato anche Celik in ballottaggio con Zalewski.

La squadra partirà oggi per la Germania, conferenza alle 18,20 per Mou che la prossima settimana dovrebbe incontrare i Friedkin e che ha ricevuto un altro endorsement di Totti: «È un numero 1, spero resti». Intanto partirà oggi la prima fase della campagna abbonamenti con prelazione per i già tesserati.