Dybala, si decide in extremis. C'è l'idea doppio centravanti

In partite così gli attaccanti servirebbero tutti al massimo della condizione. Ed invece Abraham sta vivendo una stagione quasi da incubo, Dybala ha la caviglia sinistra che lo tiene più fuori che dentro, Belotti gioca sul dolore («Per me uno come lui, che scende in campo in quelle condizioni, è un eroe», ha detto sabato Mourinho, subito dopo la gara con l'Inter) e Solbakken ed El Shaarawy sono ai box, anche se per motivi diversi tra di loro. Insomma, il quadro se non è tragico è quantomeno preoccupante. Eppure stasera la Roma sarà li, cercherà di fare la partita e magari a deciderla saranno proprio i suoi attaccanti. (...) Se l'inglese troverà la scintilla giusta, allora la gara potrebbe davvero anche accendersi nel modo più giusto. Aspettando Paulo, ovviamente, molte delle speranze giallorosse sono legate alle condizioni fisiche di Paulo Dybala ed alla sua eventuale possibilità di poterci essere per dare una mano. Con, però, sarebbe ovviamente meglio. E anche molto.

(gasport)