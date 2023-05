Dybala si allena, ma andrà in panchina. E il club lancia gli abbonamenti '23-'24

Paulo Dybala fa piccoli passi in avanti verso il recupero, ma la parola d'ordine è cautela perché la caviglia sinistra infortunata contro l'Atalanta fa ancora male e rischiarlo contro il Bayer Leverkusen potrebbe compromettere un'eventuale finale. L'argentino ha svolto parzialmente l'allenamento con la squadra, il resto della seduta l'ha trascorsa tra terapie ed esercizi individuali. Resterà in panchina a inizio gara.

Ed è intervenuto Totti: «Ora le italiane devono dare tutto - ha detto durante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale Wow Side di Fiumicino -. Mourinho? L'ho chiamato (ride ndc). Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1».

Vicino al recupero anche Smalling, ma non è ancora in grado di giocare 90'. Disponibile, invece, Wijnaldum. L'olandese potrebbe giocare sulla linea di centrocampo con Bove e Matic, mentre Pellegrini si posizionerà leggermente più avanti. In attacco ci sarà Abraham, in difesa confermato Cristante con Mancini e Ibanez, sulle fasce Zalewski e Spinazzola.

La Roma ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Il claim è "Io sono la Roma". Il club ha deciso di non aumentare il costo della tessera a tutti i tifosi che vorranno rinnovarla nei settori popolari dell'Olimpico (Curve, Distinti e parte della Tribuna Tevere). L'aumento ci sarà negli altri settori. Resteranno inalterati i vantaggi per chi si abbona: finestre di prevendita sugli extra match e promozioni dedicate.

La fase 1 comincerà oggi alle 11 e oltre ai rinnovi sarà possibile stipulare un nuovo abbonamento sui posti liberi (non in abbonamento). Dal 30 maggio, invece, tutti i posti saranno disponibili ad eccezione della Curva Sud. Dal 9 giugno scatterà la vendita libera. Come lo scorso anno, sarà possibile scegliere tra "Abbonamento Classic" e "Abbonamento Plus": le Curva Sud parte da 269 euro, la Nord 255, Distinti Sud 339, Tevere Centrale 715, Monte Mario 755.

(Il Messaggero)