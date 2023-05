Dybala, sì alla convocazione. A Leverkusen cerca spazio

Nella giornata di ieri Paulo Dybala ha lavorato a parte a Trigoria, ma è stato un allenamento poco indicativo, come tutti quelli del giorno dopo una gara. L'umore della 'Joya' è assai buono e oggi l'argentino dovrebbe tornare in gruppo, mettendosi a disposizione di José Mourinho. Poi toccherà al tecnico decidere se farlo partire titolare o meno nel match contro il Bayer Leverkusen, valido per il ritorno della semifinale di Europa League.

Ieri ha parlato anche Totti di Dybala: "Non so cosa si siano detti Paulo e la società e non so cosa succederà, deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto, vedremo a fine stagione". Poi su Mourinho: "Se resta o no? Dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società".

A Leverkusen ci sarà anche Stephan El Shaarawy, mentre Chris Smalling andrà in panchina. Zeki Celik, invece, è in forte dubbio.

(gasport)