Dybala scalpita, Celik è in forte dubbio

Archiviata la trasferta di Bologna, con l'ennesimo infortunio muscolare stavolta a Celik, ora Mourinho può concentrarsi esclusivamente sulla semifinale di ritorno di Europa League. Scalpita Paulo Dybala che vuole scendere in campo dal primo minuto: l'argentino è stato risparmiato da Mourinho per continuare a lavorare a Trigoria per far passare definitivamente il dolore alla caviglia ed evitare possibili problemi fisici. Ieri mattina l'attaccante si è allenato al Fulvio Bernardini insieme agli altri giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, quindi Smalling, Llorente, El Shaarawy e Karsdorp. Riposo invece per Rui Patricio che ha avuto bisogno di uno stop per recuperare le energie.

Mourinho non ha confermato la presenza di Dybala dal primo minuto: «Paulo è un grande dubbio per giovedì». Di certo se l'argentino sarà almeno al 50% della condizione sarà impiegato. Recuperato Wijnaldum. Ci sarà con il Bayer, il tecnico dovrà decidere se dal primo minuto o a gara in corsa vista la buonissima condizione di Bove.

L'obiettivo principale della Roma è quello di riuscire a recuperare per giovedì Smalling. Il difensore sta smaltendo la lesione al flessore della coscia sinistra. Il centrale inglese ha ricominciato già da qualche giorno ad allenarsi in campo correndo e sostenendo diversi esercizi atletici che fanno presagire una sua convocazione per la sfida. Mou spera di averlo a disposizione e - se necessario - poterlo impiegare a partita in corso per dare maggiore consistenza al reparto arretrato. Nel quale potrebbe mancare Celik per il fastidio all'adduttore sinistro avvertito col Bologna.

(Corsport)