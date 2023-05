Dybala (ri)parte dalla panchina

Ci sono partite che possono segnare un percorso, definendo o meno gli obiettivi di tutta una stagione. Roma-Inter di questo pomeriggio sarà una di quelle gare, in particolare per i giallorossi, a due punti dai nerazzurri, posizionati al quarto posto. Per Mourinho, vincere o pareggiare, significherebbe tenere tutto aperto nelle restanti 4 giornate nella lotta Champions.

Scontato, dunque, sottolineare l'importanza della partita in casa Roma che alla vigilia è rimasta a dormire a Trigoria e ha preferito il silenzio. Non una novità ormai, ma la quiete prima della tempesta, dopo quella già creata ad arte da Mourinho nel post partita di Monza. La strategia della tensione è una delle armi che hanno contraddistinto la carriera comunicativa dello Special One, isolando il gruppo da tutto. In questo momento più che mai, vista l'emergenza infortuni che priverà il portoghese di sette calciatori più la squalifica di Celik. Dalla gara con il Monza lo Special One vive praticamente a Trigoria, studiando ogni minimo dettaglio per preparare una formazione atipica. Le condizioni di Dybala non sono ancora ottimali ma questa volta dovrebbe poter dare una mano dalla panchina. Da valutare questa mattina anche Belotti, da giovedì parzialmente al lavoro con i compagni.

Se il Gallo dovesse dare disponibilità a giocare, Mourinho potrebbe anche pensare di inserirlo al fianco di Abraham, in un'ipotetica staffetta con Solbakken o Dybala, per un modulo, quello con le due punte, usato solamente altre quattro volte in stagione e che ha portato a due vittorie e altrettanti pareggi. Ma per ora è più facile che al posto di Belotti giochi Solbakken con Pellegrini, dietro al centravanti inglese.

(Tuttosport)