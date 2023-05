Dybala, Mourinho gela i tifosi giallorossi: "Sarà a Budapest, ma andrà in panchina"

Ieri a Trigoria è andato in scena il Media Day della Uefa in vista della finale di Europa League di mercoledì. Sono le parole di Mourinho sulle condizioni di Dybala ad aver fatto rumore: «Non penso possa giocare a Budapest, però onestamente spero che possa essere in panchina visto che per lui sarà l'ultima partita della stagione». L'attuale racconto della Joya ricorda molto quello fatto qualche settimana fa con El Shaarawy e Llorente, bollati come infortunati fino alla fine della stagione e poi in campo lunedì scorso contro la Salernitana e possibili titolari contro il Siviglia.

«Se Paulo potrà darmi 15-20 minuti del suo sforzo, io sarò contento». La chiosa del portoghese nasconde un po' di stizza rispetto ad un infortunio alla caviglia dal decorso troppo lungo: «Ho pensato che contro la Salernitana potesse giocare un tempo, così come a Bologna. A Leverkusen non ha giocato e questo riposo abbiamo pensato potesse aiutarlo a migliorare. Ma non è stato così».

Cinque giorni per vederlo a Budapest. Nonostante sabato si giochi contro la Fiorentina: «Il mio unico focus è la finale - ammette Mourinho - Noi abbiamo fatto tanto per esserci e vogliamo giocarla». Con Abraham titolare: «Il nostro credo è difendere come squadra, un gioco che ovviamente da attaccante è fastidioso perché vorresti segnare sempre un gol».

(La Repubblica)