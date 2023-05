Dybala migliora, oggi torna in gruppo. Per Smalling l'obiettivo è la panchina

La rincorsa è iniziata. Dybala, Smalling, El Shaarawy, Llorente e Celik accelerano in vista del ritorno di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Le buone notizie arrivano soprattutto dalla 'Joya', che ieri ha lavorato a parte insieme all'inglese e l'allenamento di oggi dirà se ci sono possibilità o meno di vederlo in campo dal primo minuto. Dopo aver svolto esercizi posturali, tecar e manipolazione fisioterapica nell'ultimo weekend, l'argentino vuole provare a forzare.

Da qualche giorno Smalling ha ripreso a correre e a lavorare atleticamente senza avvertire noie muscolari. Il difensore punta a sedersi in panchina e di poter dare un contributo qualora dovesse servire nel finale. Discorso analogo per El Shaarawy, per il quale si respira ottimismo così come per Celik. Il turco verrà valutato questa mattina e a seconda di come si sentirà, si deciderà se effettuare o meno ulteriori esami strumentali.

Llorente, invece, punta a rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro la Salernitana o più probabilmente per la trasferta di Firenze. Karsdorp, sottoposto a marzo ad un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, sogna di far parte della comitiva che il 31 maggio si giocherà la finale di Europa League.

(Il Messaggero)