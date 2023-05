Dybala migliora ma va in panchina

Passi avanti per Paulo Dybala, ma non così importanti da poterlo considerare per una maglia da titolare. Di certo dopo l’allenamento di ieri la Roma ha la certezza di poter convocare l’attaccante argentino per la finale a Budapest, mettendo nel mirino il secondo tempo della sfida contro il Siviglia. (...) Ieri sicuramente il clima al Fulvio Bernardini era molto positivo, sia per il gruppo sia per Dybala che ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, forzando un po’ i carichi di lavoro ma senza gli esercizi che potevano comportare degli scontri di gioco. Massima attenzione alla caviglia sinistra di Paulo, colpita duramente oltre un mese fa da Palomino durante la sfida contro l’Atalanta. Allenamento e terapie. (...) Dybala quindi ci sarà mercoledì: domani partirà con la squadra per Budapest e sarà a disposizione ma dalla panchina. Più che essere pronto, sarà a disposizione. Perché dopo oltre un mese dalla sua ultima partita da titolare (48 giorni, la partita contro il Feyenoord del 13 aprile) e soltanto due spezzoni di gara giocati contro l’Inter (19 minuti) e nell’andata contro il Leverkusen (13 minuti), il ventinovenne non sarà in forma: mancherà il ritmo partita, la condizione atletica migliore per essere ai suoi livelli dal primo minuto. (...)

(corsport)