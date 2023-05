Dybala, la caviglia fa male: la Roma ha deciso di non rischiarlo

Siamo convinti che tutti i tifosi della Roma vorrebbero che si sciogliesse il thrilling che sta turbando le loro notti, in vista della finale di Europa League: ma come sta Paulo Dybala? L’allarme che José Mourinho ha lanciato due giorni fa, infatti, fa venire i brividi, se si pensa che la sfida contro il Siviglia è in programma fra otto giorni appena. [...] Anche dopo le tante sedute di fisioterapia, infatti, la caviglia sinistra fa ancora un po’ male e un postura in campo sbagliata corre il rischio di procurare al calciatore dei problemi muscolari. Certo, nell’ultimo mese la Joya ha giocato due spezzoni di partita contro l’Inter in campionato e contro il Leverkusen nell’andata della semifinale di Coppa, ma il rendimento è stato risibile, nel senso che si vedeva chiaramente come Paulo cercasse soprattutto di preservarsi. [...] Non dimentichiamo poi un assunto di base: allo Special One piacciono i guerrieri, e questo per tutti è il momento di dimostrarlo.

(gasport)