Dybala in tribuna: solo strategie di Mourinho?

Mistero Dybala. Che, a poco più di una settimana da un appuntamento ungherese che è pure inutile stare qui a sottolinearlo, una certa ansia crescente (eufemismo) nel mondo romanista la sta provocando. [...] Anche perché nella serata di domenica, persone vicinissime al giocatore, avevano fatto sapere che non solo avrebbe giocato, ma che lo avrebbe fatto dal fischio iniziale. E invece ancora tribuna. Con Mourinho che ha pensato bene di alimentare a dismisura l’ansia romanista dichiarando di essere pessimista sulla possibilità di vedere l’argentino in campo a Budapest. [...] Quindi? Noi non vogliamo credere alle presunte bugie dell’entourage dell’argentino. Semmai crediamo alla pretattica di quel fuoriclasse che è Mourinho quando c’è da preparare una sfida che mette in palio un trofeo, e che trofeo in questo caso. Per questo siamo convinti, forse pure per far diminuire l’ansia, che il 31 il nome di Dybala nella lista ci sarà.

(La Repubblica)