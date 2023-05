Dybala in gruppo ma a metà, Celik può farcela

Paulo Dybala ieri si è allenato parzialmente in gruppo, per Zeki Celik nessuna lesione muscolare ma soltanto un indurimento che non gli pregiudicherà la possibilità di partire per Leverkusen. Recuperato Wijnaldum, il dubbio di formazione riguarda proprio l'olandese: con lui in campo, rispetto alla gara di andata, uscirebbe un attaccante tra Belotti e Abraham. Senza Gini è possibile che Mourinho riproponga il 3-5-2 con Pellegrini abbassato a centrocampo insieme a Matic e Bove. L'altro dubbio riguarda Celik o Zalewski, con Spinazzola a sinistra.

La Roma ha lanciato ieri la campagna abbonamenti. «lo sono la Roma» è lo slogan scelto dal club giallorosso, che ha fatto uno sforzo per mantenere inalterati i prezzi nei settori popolari, almeno nella prima fase riservata ai rinnovi dei vecchi abbonati, che inizierà oggi alle 11 e proseguirà fino alle 16 dell'8 giugno. La conferma del proprio posto sarà possibile fino alle 14.59 del 30 maggio, poi i posti liberi in Curva Sud saranno messi a disposizione di tutti gli altri abbonati nei diversi settori. Dalle 16 del 9 giugno, invece, partirà la vendita libera, a prezzi più alti rispetto ai rinnovi: disponibili gli abbonamenti Classic e Plus.

Sul fronte mercato Evan N'Dicka, difensore centrale dell'Eintracht Francoforte, il cui contratto scadrà a giugno, è pronto a firmare un quadriennale a circa 3 milioni netti con la Roma.

(Corsera)