Dybala in dubbio, Smalling ci prova. Adesso anche Celik preoccupa José

Il sorriso di Paulo Dybala si contrappone alle dichiarazioni di Mourinho: «È in grande dubbio per il Leverkusen». Nel selfie pubblicato ieri da El Shaarawy si vedono loro due assieme a Llorente e Smalling a Trigoria per svolgere le terapie. L'obiettivo è riavere Paulo e Chris titolari giovedì in Germania. Tutto dipenderà dalla settimana entrante in cui dovranno aggregarsi nuovamente al gruppo se vorranno avere qualche chance.

La lesione muscolare accusata dall'inglese deve essere curata totalmente per non rischiare una ricaduta. José è in attesa di una risposta dal difensore che, qualora non dovesse sentire più dolore forzando, potrebbe tornare ad allenarsi in settimana. Per quanto riguarda Dybala, è l'argentino stesso che sa quando può tentare il recupero in extremis. Mourinho vorrebbe riaverlo giovedì, ma non vuole che manchi in un'ipotetica finale, dunque studierà con lui la strategia migliore.

Wijnaldum ha totalmente recuperato. Giovedì potrà posizionarsi sia sulla trequarti, sia a centrocampo qualora Cristante sarà costretto a scalare in difesa. Sulla trequarti confermato Pellegrini, mentre in attacco ci sarà Abraham. Poi, c'è lo stop di Celik, per un dolore all'adduttore della coscia sinistra. Potrebbe trattarsi solo di un indurimento e non di una lesione, nelle prossime ore il responso. Sulla corsia di destra è in vantaggio Zalewski, mentre a sinistra ci sarà Spinazzola.

In porta tornerà Rui Patricio che rifiatato un turno dando l'opportunità a Svilar di esordire in Serie A: «Negli ultimi 10 mesi sono migliorato mentalmente. La testa è a giovedì». Non sta nella pelle, Missori. «È il giorno più bello della mia vita. È un privilegio poter allenarsi con i campioni della Roma».

La strategia del turnover massiccio è stata seguita in parte anche da Xabi Alonso che ha pareggiato in trasferta contro lo Stoccarda. Quattro cambi rispetto agli undici che sono partiti all'Olimpico: Andrich e Kossounou per infortunio, oltre a Hlozek e Wirtz. Al loro posto hanno giocato Azmoun, Adli, Demirbay e Bakker.

(Il Messaggero)