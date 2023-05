Dybala e Abraham per l’Europa

Tra pareggi e sconfitte, infortuni e operazioni chirurgiche, diciotto giorni dopo la notte di Roma–Feyenoord sono tornate le buone notizie da Trigoria. Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano dritti alla sfida di giovedì sera con il Bayer Leverkusen. L’argentino viaggia verso una maglia da titolare nel primo round della sfida più importante della stagione. Sarà probabilmente lui a guidare fin dal primo minuto l’asfittico attacco giallorosso insieme ad Abraham e Pellegrini. [...] Recuperi che fanno tornare almeno per qualche giorno il sorriso sul volto di Mourinho, nonostante la notizia più bella tardi ad arrivare. Il recupero di Smalling rimane argomento secretato. [...] L’obiettivo resta averlo a disposizione, quasi ad ogni costo, per la gara di ritorno in Germania.

(La Repubblica)