L’infermeria inizia lentamente a svuotarsi. I 25’ giocati da Dybala, infatti, lasciano ben sperare in vista della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen di giovedì sera. [...] Giorni decisivi invece per capire lo stato di forma di Wijnaldum: l’obiettivo è quello di mandarlo in campo almeno nella ripresa. Nulla da fare per Smalling, Llorente, El Shaarawy, Karsdorp e Kumbulla.

(corsera)