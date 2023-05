Dybala da provare

Paulo Dybala, sostiene José Mourinho, ha forse venti o trenta minuti nelle gambe. Pochi. La Joya spinge, Mourinho frena ma è tentato, molto tentato. Perché giocare una partita così senza il suo migliore calciatore è difficile, ma pensare di perderlo subito o non averlo al meglio sarebbe deleterio. Paulo si è allenato anche ieri, ma giocava da fermo, calciava non benissimo e spesso si toccava la caviglia. Non ha provato nemmeno le punizioni. O siamo alle prove teatrali, nel pieno della finzione, oppure Paulo ha davvero pochi minuti nelle gambe. [...]

(Il Messaggero)