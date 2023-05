Dubbi su Mou: il PSG fa rotta su Zidane

Vincere ancora per poi dirsi addio oppure restare e programmare un terzo anno in cui provare a colmare il gap con le prime della Serie A. Queste le due strade che la Roma e José Mourinho potranno intraprendere dopo la finale di Europa League. Nonostante le volontà di club e allenatore, i rumors di un possibile addio dello Special One non si placano, soprattutto vista la necessità di diversi top club europei come Real Madrid e PSG che a fine stagione cambieranno allenatore. I francesi in particolare avrebbero messo gli occhi sul tecnico della Roma per il dopo Galtier, anche se la prima scelta del presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe Zinedine Zidane. A volere Mourinho con forza a Parigi sarebbe il direttore sportivo Luis Campos, ma al momento non ci sono stati contatti diretti tra le parti: "Se mi hanno cercato non mi hanno trovato. Non ho parlato con nessuno", disse Mou prima di Roma-Bayer Leverkusen. L'unica offerta concreta arrivata allo Special One fu quella risalente a dicembre della federazione portoghese per allenare la nazionale. Mourinho vuole delle garanzie tecniche dai Friedkin, ma l'incontro decisivo è stato rimandato a fine stagione. Per la proprietà americana, infatti, non esisteva l'urgenza di definire il terzo anno insieme, forte del contratto in scadenza nel 2024. Ma è stato l'allenatore stesso a sottolineare come "i contratti non siano la cosa più importante". Contano le ambizioni e quelle di Mourinho sono di vincere.

(tuttosport)