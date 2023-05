Derby Siviglia-Betis: turnover degli andalusi che pensano alla coppa

IL TEMPO (F.C.) - Il Siviglia torna in campo stasera al Sanchez-Pizjuan (diretta ore 21 su Dazn) nel derby contro il Betis, primo di tre incontri (mercoledì a Elche, poi l’ultima giornata contro il Real Madrid anticipata a sabato) che separano gli andalusi dalla finale di Europa League contro la Roma il 31 maggio. Mendilibar è pronto a varare un massiccio turn-over rispetto alla vittoria contro la Juventus, con i soli Badé e Gudelj confermati. Il primo comporrà con Rekik la coppia difensiva davanti al portiere Dmitrovic, secondo di Bounou, con Montiel terzino destro e l’ex Inter Alex Telles osservato speciale dall’altra parte. Per il brasiliano, infatti, sarà una una prova generale per sostituire lo squalificato Acuna in vista della finale di Budapest. Gudelj, dovrebbe fare coppia a centrocampo insieme a Gueye, ancora in dubbio a causa di qualche acciacco (come Nianzou e Jordan, mentre il difensore Marcao è ancora fermo per una una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso della gamba destra rimediata contro il Manchester United) che tiene in corsa Rakitic. Lamela e Papu Gomez le certezze sulla linea di trequarti, dove Suso e Torres si giocano il posto alle spalle di uno tra Rafa Mir ed En-Nesyri.