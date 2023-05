Dan, chiedi a Mou di restare con noi

Budapest e il 31 sono vicini. [...] Ci sono amici pronti a partire con ogni mezzo per l'Ungheria. Tutti vogliono essere con la Roma, alcuni dichiarano che seguirebbero José in capo al mondo. Mi chiedo: c'è ancora qualcuno che non ha capito cosa ha smosso lo Special One nell'animo dei tifosi? Oggi c'è una partita in più a Firenze. Niente di drammatico, ma mi piacerebbe da oggi a martedì sentire una parola di sostegno e di incoraggiamento da parte della società. [...] Chi vive con la Roma nel cuore sa che, a questo punto, la paura più diffusa non è perdere la Coppa, ma perfino vincerla, vedendo andare via José. A Dan, daje! E diglielo che vuoi che resti a casa!!!

(Il Messaggero - P. Liguori)