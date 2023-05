Ancora tutto da scrivere il futuro di Josè Mourinho. Una cosa però è certa: dalla Francia nessuno ha contattato il tecnico giallorosso. Come scrive il portale transalpino, infatti, il PSG non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Galtier, e di conseguenza non ha mai contattato nessun allenatore per sostituirlo. Il proprietario del PSG Nasser Al-Khelaïfi, aggiungono in Francia, aspetta la fine della stagione per decidere e non è esclusa la conferma dell'ex tecnico del Lille.

(le10sport.com)

