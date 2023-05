Dalla Francia: il PSG vuole Mourinho per la panchina

Sempre più incerto il futuro di Josè Mourinho, che ha un contratto con la Roma fino al 2024. Come scrivono dalla Francia, la prossima destinazione dello Special One potrebbe essere il PSG. Il club transaplino difficilmente proseguirà la sua avventura con Galtier, ecco perchè il direttore sportivo Luis Campos, che ha un grande rapporto con Mou, avrebbe attivato i primi canali con il portoghese. Dall'entourage del tecnico negano ogni contatto con il PSG nonostante i fitti rapporti tra il club e l'agente Jorge Mendes, che gestisce parecchi calciatori della squadra parigina. Il sogno di Al-Khelaifi si chiama Zinedine Zidane, ma le difficoltà per arrivare all'ex Real potrebbero far virare il PSG sull'attuale allenatore della Roma.

(rmcsport.com)

