Da Pogba a Dybala, quando Mourinho trasforma l’assenza in pretattica

Quando li vedi in campo a poche ora dalla partita, è la volta buona che te li trovi in tribuna o in panchina; quando scompaiono dai radar fino all’ultimo secondo, magari li ritrovi in campo. È la magia di José Mourinho, che toglie e mette, ti fa credere un qualcosa che non esiste, alimentando un mistero, che vuol dire attesa, pessimismo, speranza, che spesso significa pretattica. Dybala magari non giocherà a Budapest, come va dicendo lo Special da qualche settimana, vissuta con poche speranze. Ma se andiamo a vedere lo storico di Mou, è successo pure che il calciatore infortunato di turno, avvolto nel dubbio, abbia poi giocato. (...) La finale di Europa League del 2017 tra lo United, allenato da Mou, e l’Ajax, è stata accompagnata dal tormentone Paul Pogba. Quelle cose per cui “di sicuro non ce la fa” e invece “ce la fa”. Il francese, non solo è regolarmente al suo posto, ma risulterà pure decisivo, segnando una delle due reti del successo (l’altra porta la firma di Mkhitaryan). (...) E anche questo per Mou contava: pretattica, appunto. Lo stratega portoghese tenne col fiato sospeso anche gli interisti prima della finale di Coppa Italia contro la Roma, anno 2010. Il caso era Wesley Sneijder. Non doveva esserci e poi c’è stato. (...) C’è anche l’esempio di calciatore mostrato alle telecamere durante l’allenamento di una viglia importante, poi assente in partita. Siamo in semifinale di Champions League, anno 2014, il Chelsea di Mourinho deve affrontare l’Atletico Madrid a Londra dopo aver pareggiato 0-0 nell’andata. Al Calderon si fa male Peter Cech, che ovviamente rischia di saltare il ritorno. Settimana di dubbi, Peter sì, Peter no. Vigilia, ecco Cech in campo durante la rifinitura. Il portiere della Repubblica Ceca compare in quasi tutte le formazioni titolari proposte dai media e invece, ecco la sorpresa: fischio d’inizio, Cech non è nemmeno in panchina. Gioca Mark Schwarzer. (...)

(Il Messaggero)