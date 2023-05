Cristante torna in mediana. Arretra Celik

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho non cambia e rimane con la difesa a tre. Il tecnico portoghese ha deciso di consolidare l'assetto tattico utilizzato da quasi due anni, senza quindi stravolgere il reparto difensivo, falcidiato dagli infortuni, che vede fuori tre dei cinque centrali in organico. Con Smalling, Kumbulla e Llorente non disponibili, toccherà a Celik arretrare nel terzetto difensivo. Insieme a lui ci saranno Mancini e Ibanez, con quest'ultimo che dovrà stare particolarmente attento: il brasiliano è infatti l'unico diffidato nella Roma e, con un cartellino giallo salterebbe lo scontro diretto di sabato prossimo all'Olimpico contro l'Inter, diminuendo ulteriormente le scelte difensive di Mourinho. Con Celik che agirà da terzo centrale e vista l'assenza di Karsdorp, sulla destra tornerà Zalewski, mentre a sinistra agirà El Shaarawy in ballottaggio con Spinazzola affaticato dopo i 90 minuti col Milan. Cambi anche in mediana: non ci sarà Matic, che dovrà scontare una giornata per squalifica. Si andrà quindi a comporre una coppia tutta italiana formata da Cristante e Bove, con quest'ultimo che sembra aver recuperato dal problema alla spalla accusato con i rossoneri. Con Belotti ai box, Abraham verrà confermato alla guida dell'attacco, con Pellegrini e Solbakken pronti a dargli supporto. L'ottimo periodo di forma del Monza potrebbe convincere Palladino a confermare l'undici vittorioso con lo Spezia. Con l'assenza di Petagna tra i convocati, il tecnico biancorosso dovrebbe infatti confermare il tridente formato da Caprari, Colpani e Mota.