Countdown Budapest: la Roma si prepara

Il countdown è cominciato, mancano dieci giorni alla partita più importante della stagione. I riflettori sono tutti puntati sulla finale di Europa League, anche quelli del club giallorosso che sta studiando il programma per la finale del 31 maggio. A cominciare chiaramente da Mourinho e il suo staff che sta organizzando il piano di lavoro dei suoi giocatori per arrivare alla finale nella migliore condizione. Dopo la Salernitana, ad esempio, i giocatori beneficeranno di un giorno di riposo (ma potrebbero addirittura diventare due) per ricaricare le energie dopo il doppio impegno tra Europa e campionato.

Poi un lavoro leggero di scarico e di preparazione alla partita contro la viola, senza troppi carichi di lavoro. E da lì in poi gli allenamenti (la rifinitura sarà a Trigoria) saranno per lo più tattici.

Intanto Dan e Ryan Friedkin ieri sera erano a Cannes per la presentazione di "Killers of the Flower Moon", la pellicola presentata fuori concorso con la regia di Martin Scorsese e la presenza nel cast di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. I proprietari naturalmente rientreranno al Fulvio Bernardini per stare vicini alla squadra a ridosso della finale e poi volare a Budapest per assistere alla partita.

Il club insieme alla Uefa sta studiando l’albergo per la spedizione in Ungheria: la scelta ricadrà tra il Marriot e l’Hilton. Nei primi giorni della settimana ci saranno i primi sopralluoghi a Budapest dello staff giallorosso per cominciare l'organizzazione del ritiro della squadra. Da domenica prossima partirà la vera e propria spedizione per Budapest. La Roma cercherà di seguire in tutto e per tutto lo stesso schema di Tirana.

(Corsport)