Così potremmo avere 5 italiane in Champions nel '23-'24. Ma arrivare quarti potrebbe non bastare

Cinque italiane nella prossima Champions? Possibile, se una tra Juventus e Roma vincesse l'Europa League finendo in serie A oltre il quarto posto. Scenario verosimile: i giallorossi sono sesti, e nella semifinale col Leverkusen partono dall'1-0 ottenuto all'Olimpico. Così l'Italia avrebbe in Champions le prime quattro del campionato più la vincitrice dell'Europa League. (...) La certezza è che il prossimo anno saranno massimo otto le italiane a partecipare alle coppe europee, di cui non più di cinque in Champions. Si apre così un altro scenario, che vede la quarta classificata in campionato «retrocessa» in Europa League. Come? Inter campione d'Europa ma fuori dalle prime quattro, Juve o Roma che vincono l'Europa League ma finiscono fuori dalle prime quattro. In Champions ci andrebbero così le prime tre classificate in serie A più le due vincitrici delle coppe (che garantiscono un pass per la fase a gironi)

(corsera)