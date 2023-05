La Roma è pronta a ricevere l'abbraccio della sua gente. A Trigoria decine di tifosi risponderanno alla chiamata dello Special One per caricare la squadra prima del tragitto verso l'Olimpico. Allo stadio invece, dopo la conquista della finale di Europa League, riceveranno l'ovazione dello stadio "sold out". La stessa che verrà riservata alla Roma , femminile scudettata.

(gasport)