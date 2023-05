Con la testa alla coppa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala e Smalling per mettere minuti nelle gambe. Oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico andrà in scena la terzultima giornata di campionato della Serie A, che vedrà la Roma affrontare la Salernitana. I giallorossi arrivano a questa gara dopo la trasferta in Germania, dove grazie al pareggio della BayArena potranno disputare il prossimo 31 maggio la seconda finale europea consecutiva. E la partita di questa sera sarà l'occasione perfetta non solo per i tifosi di ringraziare la squadra - l'impianto per l'occasione è nuovamente sold out, come lo sarà inoltre anche per l'ultima giornata di campionato contro lo Spezia - ma anche per Mourinho per far riposare alcuni giocatori ai quali era stato chiesto di fare gli straordinari. Lo Special One, alla 150° panchina in Serie A, non vorrà comunque fare brutta figura davanti ai sessantamila dell'Olimpico, cercando così una vittoria che in campionato manca dallo scorso 16 aprile, sempre in casa, contro l'Udinese. I granata invece, grazie alla sconfitta del Verona contro l'Atalanta di sabato - e la vittoria proprio contro la Dea la scorsa giornata - hanno raggiunto matematicamente la salvezza, garantendosi così un altro anno di Serie A. Tra i pali dei giallorossi ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa torna dal primo minuto Chris Smalling, che andrà a comporre la difesa titolare insieme a Mancini e Ibanez. Sulle fasce, con Celik e Spinazzola ancora alle prese con le noie muscolari di giovedì scorso, ci saranno Zalewski e Missori, alla seconda gara in campionato consecutiva. Cambia anche parte del centrocampo: oltre all'uomo qualificazione Bove, ci sarà infatti Tahirovic, permettendo così di far riprendere fiato a Matic e Cristante. Recupero im-portante anche sulla trequarti per Mourinho: dovrebbe infatti partire dal primo minuto Paulo Dybala, che cercherà di mettere minuti nelle gambe in vista della finale contro il Siviglia. Accantonato il modulo con i due centravanti: al fianco della «Joya» ci sarà Solbakken, lasciando così inizialmente in panchina Wijnaldum e Pellegrini, pronti a su-bentrare, così come El Shaarawy, che potrebbe giocare anche uno spezzone di gara. Infine, il centravanti sarà nuovamente Belotti, ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato con i giallorossi. Intanto Il Siviglia pareggia il derby e perde Oliver Torres. È terminato 0-0 «El Gran Derbi» al Ramon Sanchez Pizjuan tra la squadra di Mendilibar e il Betis. I padroni di casa falliscono cosi l'aggancio al settimo posto, e vedono sempre più lontana una qualificazione alle prossime coppe attraverso il campionato. Apprensione per Oliver Torres, costretto ad uscire dopo pochi minuti nel secondo tempo per un problema muscolare rimanendo seduto in panchina con il ghiaccio sulla gamba destra.