Cobolli: "I miei miti? Djokovic e De Rossi. Non andrò a Budapest"

LA REPUBBLICA - In una lunga intervista rilasciato al quotidiano, il tennista romano Flavio Cobolli si è raccontanto parlando anche del suo amore per la Roma e i colori giallorossi. Le sue parole:

(...)

Quando va in giro per Roma la fermano?

«Riconoscono il mio amico Edoardo (Bove, giocatore della Roma, ndr), a me non mi fila nessuno. Non ancora...».

Andrà a Budapest?

«Non riesco. E poi nemmeno vorrei: ha idea della festa che si farà a Roma quella notte?»

Passa molto tempo fuori, come la vede Roma?

«È casa».

(...)

Lo ha visto Djokovic?

«Sì, da qualche giorno mi segue pure su Instagram!»

Nole o Totti?

«De Rossi»