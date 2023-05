Chi va in Europa nel 2023-24? Dipende dalle coppe e dalla classifica

Chi andrà in Europa nel 2023-24? Gli scenari sono molteplici, Cominciamo dal primo, quello in cui le italiane dovessero fare l'en plein tra Champions (Inter, Europa League (Roma) e Conference (Fiorentina). in questo casa, alla Champions 2023-24 si qualificherebbero di diritto Inter e Roma più 3 squadre dei nostro campionato. Se sia i nerazzurri che giallorossi dovessero finire fuori dalle prime 4 in Serie A, allora la 4' in classifica scivolerebbe in Europa League insieme alla 5'e alla Fiorentina vincitrice della Conference. (...) E se invece tutte le italiane uscissero sconfitte dalle loro finali europee? Allora le prime 4 della classifica di A andrebbero in Champions, la 5' in Europa League, mentre il destino della 6' dipenderebbe dalla Coppa Italia: se ad alzare il trofeo fosse l'Inter, allora raggiungerebbe la 5' in Europa League, con la 7' che andrebbe in Conference; se, invece, la Fiorentina battesse i nerazzurri, la 6' si qualificherebbe solo per la Conference. (...)

