Cercasi parametri zero: calda la pista N'Dicka

Dybala, Belotti, Matic, Solbakken e Wijnaldum: lo chiamano "mercato creativo", e diventa una necessità quando in cassa ci sono pochi soldi e la squadra va comunque rinforzata per inseguire obiettivi importanti. Se la strada dei parametri zero è quella giusta lo dirà il tempo, ma intanto la Roma è decisa a perseguirla anche per la prossima sessione di trattative.

Per Aouar dal Lione è tutto fatto, ma sul taccuino di Tiago Pinto ci sono altri due nomi che corrispondono alle caratteristiche dell'utilità low cost. Il primo in termini di priorità è quello di Obite Evan N’Dicka, difensore francese 23enne di origini camerunesi che dopo cinque anni al Francoforte si dice pronto a salutare la Germania per tentare nuove avventure professionali. L’Italia, e la Roma in particolare, sarebbero destinazioni graditissime.

Il suo entourage ha incontrato i dirigenti giallorossi almeno tre volte. E nell'ultima circostanza, il 6 maggio, agente e collaboratori della Ams Talent Consulting hanno avuto un colloquio con José Mourinho a Trigoria, immortalando questo incontro con una foto poi postata sui social network. Si tratta di un chiarissimo segnale che la trattativa è in fase avanzata. Lo Special One avrebbe illustrato il progetto tattico e la centralità di N’Dicka nella stagione che verrà. Per l'eventuale "via libera" dell'Eintracht, in ogni caso, bisognerà attendere fino al 3 giugno, data della finale di Coppa di Germania contro il Lipsia.

L'altro profilo sotto osservazione è quello di Ramy Bensebaini, algerino di 28 anni, anche lui con il contratto in scadenza al 30 giugno e pure lui con l'idea di salutare la Bundesliga, dove ha difeso per quattro stagioni i colori del Borussia Monchengladbach. Sul terzino, c'è stato a lungo anche l'interesse di Juve e Inter, ma la Roma sembra essersi messa - al momento - in una posizione di vantaggio. In uscita la necessità è quella di fare plusvalenze in stile Zaniolo.

