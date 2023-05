Celik ko. Anche Dybala in dubbio per Leverkusen

Ieri a Bologna si è fermato anche Celik. Il turco ha dovuto lasciare il campo per un indurimento alla coscia sinistra, che sarà valutato nelle prossime ore con esami strumentali. «Celik non si ferma mai, è in dubbio per Leverkusen», la spiegazione di Mourinho che ha definitivamente recuperato Wijnaldum e che ha definito «un grande dubbio» la presenza in Germania di Paulo Dybala. L'argentino non è partito per Bologna e ieri è rimasto a lavorare a Trigoria con El Shaarawy, Llorente e Smalling: a parte lo spagnolo, gli altri tre dovrebbero partire per Leverkusen, ma al massimo potranno andare in panchina.

(Corsera)