C'è l'onda giallorossa: 2.000 alla BayArena

La maggior parte dei 2.000 romanisti che stasera, alla BayArena di Leverkusen, cercherà di accompagnare la Roma alla seconda finale europea dì fila, arriverà oggi. Aereo (Colonia o Dusseldorf) di linea o charter, qualcuno in macchina via Monaco, qualcun altro in treno da Berlino: in ogni modo, visti i prezzi non proprio agevoli, i tifosi che hanno potuto acquistare il biglietto hanno fatto di tutto per esserci. Quasi tutti (1.800) saranno nel settore ospiti, gli altri sparsi nel resto dello stadio. (...) Oggi è stato allestito un meeting Point a Friedrich Ebert Platz, a Leverkusen, e i tifosi, per ingannare l'attesa di una partita che si giocherà alle 21, potranno fare un po' di shopping nella Rathaus Galerie e nelle strade circostanti. La piazza dista circa 4 minuti a piedi dalla stazioone e 20 minuti a piedi dallo stadio. Per chi sarà a Colonia, invece, saranno messe a disposizione delle navette gratuite dal Carl Duiseberg Park. Scortate, impiegheranno tri quarto d'ora o venti minuti per arrivare allo stadio. (...) Non sarà inoltre consentito l'ingresso di powerbank o batterie sostitutive per smartphone mentre potranno entrare ricariche per sigarette elettroniche fino ad unrnassimo di l0 ml. Per i tifosi sarà messo a disposizione un deposito per piccoli oggetti all'esterno dello stadio e sarà a pagamento. All'interno della BayArena, infine, saranno consentiti esclusivamente pagamenti elettronici. (...)

(corsport)