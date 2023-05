C'è anche Francesco Totti nel celebre catalogo Lego

Sono serviti 70mila mattoncini per realizzare Francesco Totti in versione Lego, a grandezza naturale. «Per me è un onore - le parole di Totti davanti alla sua copia -. È bello sapere che Lego pone tanta attenzione al mondo dello sport che deve essere compagno di tutti i bambini: chi fa sport costruisce il suo futuro mattone dopo mattone, proprio come un Lego». «Costruendo una figura così straordinaria ho voluto onorare i successi dell'ex calciatore ed evidenziare il grande uomo", ha spiegato Rafal Szymanski, ideatore della mostra.

(Corsera)