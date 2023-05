Carl Brave: "Mourinho è 'the king'. Lo vorrei a un mio concerto anche se non ce lo vedo tanto..."

LEGGO - Carl Brave non ha mai nascosto il suo tifo per la Roma tanto da vederlo spesso sugli spalti dell'Olimpico per seguire la squadra giallorossa. Nell'intervista al quotidiano il cantante romano racconta dei suoi sogni: da "suonare al Colosseo", ad incontrare "the king" Mourinho.

Ma c’è qualcosa che non ti piace dello stadio?

"Per chi come me viene da un altro sport, la perdita di tempo durante le partite fa incazzare. I giocatori che si buttano per terra, sembrano morti e poi si rialzano"

Mourinho?

"Un grande, “the king”. Non l’ho mai incontrato, mi piacerebbe tanto. Quasi quasi lo invito al mio prossimo concerto, certo non ce lo vedo tanto a cantare Lieto Fine"



Dove ti piacerebbe suonare?

"Al Colosseo. È il sogno mio. Chi l’ha fatto, invece? C’ha suonato Ultimo, mortacci sua. Lo dico simpaticamente eh"