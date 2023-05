Cara Marta, gli adulti possono cambiare tutto ma non la squadra

Cara Marta, benvenuta nel mondo degli adulti. Gli adulti possono cambiare tutto, ma l'Italia è una Repubblica democratica fondata sull'appartenenza a una squadra di calcio e quella non si cambia. Magari si può avere qualche tentennamento da bambini, ma poi basta, e se vedete un adulto che cambia improvvisamente squadra chiamate la polizia perché quell'adulto ha qualcosa da nascondere. "Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio", le parole di Marta alla trasmissione Rai Radio2 'I Lunatici', che ha rivelato come suo padre non sarà presente alla laurea poiché ha trovato i biglietti per la finale di Europa League a Budapest. Cara Marta, se quell'uomo è romanista, sì. Se quell'uomo aspetta una finale europea da una vita, sì. Se quell'uomo ha contribuito in maniera importante a pagarti gli studi, a darti una casa, a sfamarti e ha trovato quei biglietti, sì. Niente di eroico, ma dopo una vita spesa a fare la cosa giusta si può anche pensare che un figlio più che maggiorenne sia un po' più indulgente. Quindi, cara Marta, forse mettere in ridicolo tuo padre davanti a tutta Italia è già una giusta punizione. In questa storia c'è una voce fuori dal coro, quella di Daniele De Rossi, il quale non sarà a Budapest per assistere alla laurea della figlia.

(La Stampa)